Поездом "Киев-Москва" в Россию выехало более 700 человек (фоторепортаж)
Поездом "Киев-Москва" в Россию выехало более 700 человек.
Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в Facebook, поезд сообщением "Киев-Москва-Киев" в российскую столицу отправился сегодня после 20:00.
Этот рейс был специально организован Министерством иностранных дел, Минифраструктуры и Укрзализныцей, чтобы доставить украинских граждан домой.
Читайте такжеКиев готовит эвакуацию 800 украинцев из России
В то же время на выезд из Украины были оформлены граждане, которые имели право уехать в Россию.
"Оформление поезда пограничники осуществили в пункте контроля "Киев-Пассажирский". Всего этим рейсом выбыло из Киева более 700 человек, подавляющее большинство из которых - граждане РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уже 29 марта этот поезд с гражданами Украины должен прибыть в Киев.
"Перед посадкой сотрудники санитарно-карантинного подразделения осуществили температурный скрининг всем без исключения пассажирам. Повышения температуры и жалоб на самочувствие зафиксировано не было", - отметили в ГПСУ.
Все пограничники во время осуществления контрольных операций находились в средствах индивидуальной защиты, а пограничный наряд по проверке документов дополнительно и в защитных костюмах.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды
- Коронавирус карта распространение на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн