Поездом "Киев-Москва" в Россию выехало более 700 человек (фоторепортаж)

29 марта этот поезд должен вернуться в Киев уже с гражданами Украины, которые хотят вернуться домой из России.

Поездом "Киев-Москва" в Россию выехало более 700 человек.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в Facebook, поезд сообщением "Киев-Москва-Киев" в российскую столицу отправился сегодня после 20:00.

Этот рейс был специально организован Министерством иностранных дел, Минифраструктуры и Укрзализныцей, чтобы доставить украинских граждан домой.

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В то же время на выезд из Украины были оформлены граждане, которые имели право уехать в Россию.

"Оформление поезда пограничники осуществили в пункте контроля "Киев-Пассажирский". Всего этим рейсом выбыло из Киева более 700 человек, подавляющее большинство из которых - граждане РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже 29 марта этот поезд с гражданами Украины должен прибыть в Киев.

"Перед посадкой сотрудники санитарно-карантинного подразделения осуществили температурный скрининг всем без исключения пассажирам. Повышения температуры и жалоб на самочувствие зафиксировано не было", - отметили в ГПСУ.

Все пограничники во время осуществления контрольных операций находились в средствах индивидуальной защиты, а пограничный наряд по проверке документов дополнительно и в защитных костюмах.

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