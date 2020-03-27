Из Вены в Киев вылетели еще 128 пассажиров - посол

Во время посадки ни у одного пассажира температуры не выявили.

Из Вены в Киев вылетел самолет авиакомпании SkyUp рейса PQ5102 с 128 пассажирами на борту.

Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба в социальной сети Facebook.

Читайте такжеВ Индонезии, Индии, Перу и на острове Палау застряли около тысячи украинцев

"Вылетели. 128 пассажиров. В том числе двое перелетом Бангкок-Доха-Вена-Киев. Симптомов и температуры ни у кого нет", - отметил посол.

Как сообщал УНИАН, к концу этих суток Украина закроет границы для всех пассажирских перевозок. Поэтому уже после полуночи в страну не удастся попасть ни самолетом, ни поездом, ни автобусом.

Граница будет закрыта и для тех украинцев, которые не успеют вернуться до конца пятницы. О них позаботятся дипломатические представительства и украинские общины за рубежом - заявил вчера президент Владимир Зеленский.