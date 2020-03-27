В МИД рассказали, сколько украинцев за рубежом изъявили желание вернуться домой

С полуночи 28 марта Украина закрывает все пассажирское авиасообщение.

По последним данным, почти 14 тысяч украинских граждан за рубежом изъявили желание вернуться на Родину.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"По состоянию на это время 13 тысяч 900 украинцев", - сказал Погорельцев, отвечая на вопрос о количестве украинцев, которые остаются за рубежом и изъявивших желание вернуться в Украину.

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Как сообщал УНИАН, в МИД заявили, что будут делать все возможное для возвращения почти тысячи украинских граждан, которые застряли на Бали в Индонезии, на курорте Гоа в Индии, в Перу и на острове Палау в Тихом океане.

С полуночи 28 марта Украина закрывает все пассажирское авиасообщение. Украинцы из-за рубежа смогут попасть в Украину через отдельные пункты пропуска на границе пешком или на автомобиле.

Сегодня на границе с Польшей образовалась большая очередь украинцев, которые желают вернуться домой.

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