МИД советует украинцам за рубежом не покупать имеющиеся в онлайн-системах билеты на самолеты после 27 марта

К концу пятницы государственная граница Украины будет закрыта, поэтому гражданам Украины следует остаться в стране пребывания.

В Министерстве иностранных дел (МИД) советуют украинцам за рубежом не покупать имеющиеся в онлайн-системах билеты на самолеты после 27 марта.

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Об этом говорится в разъяснениях МИД относительно стремительного ухудшения пандемической ситуации в мире и новых правил пересечения границы Украины. В частности, согласно сообщению Министерства инфраструктуры, все самолеты, которые вылетели 27 марта для осуществления рейсов, смогут завершить рейсы.

«МИД обращается ко всем гражданам Украины за границей, кто еще не приобрел билеты или не успел приобрести билеты на даты вылета до 27 марта включительно, с просьбой не покупать билеты, даже если они доступны на сайтах авиакомпаний, а рассмотреть возможность продлить свое пребывание в той стране, где есть такая возможность», - советуют дипломаты.

Также у граждан остается возможность въехать на территорию Украины на автомобильном транспорте или перейти границу пешком на тех пунктах пересечения, где это разрешено. Для построения маршрута, украинцам рекомендуют воспользоваться картой на сайте Государственной пограничной службы Украины https://dpsu.gov.ua/ua/map

Кроме того, в МИД объяснили, что делать, если был приобретен билет на рейс, который планировался на даты позднее 27 марта.

«Для возмещения стоимости билетов на рейсы, которые не могут быть осуществлены из-за временного прекращения пассажирского сообщения с Украиной, пожалуйста, обратитесь в соответствующие авиакомпании», - говорится в рекомендациях.

При этом в МИД уточнили, что рассматривается возможность организации дополнительных рейсов в Украину для тех, кто не успел воспользоваться возможностью вернуться до 27 марта.

«В связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции в Украине возможность организации дополнительных рейсов будет зависеть исключительно от эпидемической ситуации внутри страны и возможности Минздрава обеспечить надлежащие карантинные мероприятия для всех, кто прибывает такими рейсами», - говорится в сообщении.

В МИД заверяют, что правительство приложит максимум усилий, чтобы при первой возможности помочь гражданам Украины вернуться домой.

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