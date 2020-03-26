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Из США вылетел спецрейс с эвакуированными украинцами

23:42, 26 марта 2020
Новости туризма
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Спецрейс МАУ по маршруту Нью-Йорк - Киев / фото: посольство Украины в США/Тwitter

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Об этом сообщает в своем Тwitter посольство Украины в США. На борту самолета компании МАУ находятся 354 пассажира.

"Спецрейс МАУ по маршруту Нью-Йорк - Киев вылетел согласно расписанию. Спасибо экипажу за заботу о 354 пассажирах", - говорится в сообщении.

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