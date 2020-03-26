Из США вылетел спецрейс с эвакуированными украинцами

На борту самолета находятся 354 пассажира.

Из США вылетел спецрейс с украинцами, которые не могли добраться домой после закрытия границ из-за пандемии коронавируса.

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Об этом сообщает в своем Тwitter посольство Украины в США. На борту самолета компании МАУ находятся 354 пассажира.

"Спецрейс МАУ по маршруту Нью-Йорк - Киев вылетел согласно расписанию. Спасибо экипажу за заботу о 354 пассажирах", - говорится в сообщении.

Ми це зробили!👋

Перший комерційний спецлітак МАУ відправився з Нью-Йорка🇺🇸 до Києва 🇺🇦.

354 пасажири на повернення в Україну на борту. Захисними масками забезпечені навіть для виходу з літака у Борисполі. pic.twitter.com/eNQg4Uo8UT — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) March 26, 2020

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