МАУ готова вернуть из-за границы еще около двух тысяч украинцев в ближайшие несколько дней

Продажа билетов на данные эвакуационные рейсы уже открыта на сайте авиакомпании.

Крупнейший в Украине авиационный перевозчик - авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в связи с принятием украинским правительством решения о продлении карантина до 24 апреля и полном прекращении пассажирского сообщения в рамках борьбы с коронавирусом, вводит дополнительные спецрейсы для вывоза украинцев домой из-за рубежа в ближайшие двое суток.

Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, МАУ обратилась к госорганам с просьбой предоставить ей возможность выполнить разовые эвакуационные рейсы, на которые уже забронированы и зарегистрированы пассажиры из Амстердама, Лондона, Берлина, Парижа и Франкфурта.

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"С момента объявления карантина авиакомпания уже вернула в Украину более 17 тысяч украинских граждан и готова перевезти еще около двух тысяч в ближайшие двое суток", - сказано в сообщении.

В частности, МАУ вводит дополнительные рейсы из Каира, Парижа, Тбилиси, комбинированный рейс Мадрид – Барселона – Киев, а также из Афин c прибытием в Киев 28 марта.

"На 27 марта МАУ также ввела дополнительные рейсы в/из Лондона, Брюсселя, Ниццы, Нью-Йорка. Продажа билетов на эти рейсы уже открыта на сайте авиакомпании", - добавили в пресс-службе.

Также в МАУ просят пассажиров ознакомиться с часто задаваемыми вопросами, прежде чем связываться с авиакомпанией, поскольку все каналы связи на данный момент перегружены.

Как сообщал УНИАН, 25 марта Кабинет министров принял решение о продлении карантина до 24 апреля, а также на месяц ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране.

По прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), коронавирус из Китая может нанести авиаперевозчикам по всему миру от 63 до 113 миллиардов долларов убытков в 2020 году.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» основана в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь».