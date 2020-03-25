Аваков - украинцам: Украина прекратит авиасообщение, приезжайте или оставайтесь за границей

По словам главы МВД, будет прекращена эвакуация туристов из-за границы самолетами. Каждый будет добираться на родину самостоятельно.

С 27 марта Украина полностью прекращает авиасообщение, но при этом никто не будет ущемлять конституционные права граждан.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

Читайте такжеКак минимум до 23 апреля: Гостуризма посоветовало украинцам перебронировать зарубежные туры, а туроператорам – не продавать новые

"Я настаиваю на том, чтобы авиасообщение было прекращено. И в ночь с пятницы на субботу оно будет прекращено. Президент давал время на возвращение домой, однако кое-кто хотел еще полежать на пляже, и эти граждане хотят за счет государства вернуться домой", - отметил он.

Также министр подчеркнул, что в Киеве из 34 инфицированных, 31 - это туристы, которые вернулись из других стран.

"Но, если вы пришли пешком или приехали на собственном авто, - вас пустят и будут рады. Никто не будет ущемлять конституционные права гражданина Украины", - добавил Аваков.

"Есть два дня, съезжайтесь, дорогие мои давайте. А после этого, сидишь ты где-то на Цейлоне в хорошей хижине, ну посиди там еще, если ты так решил. Потому что прошло уже две недели с тех пор, как мы попали в такую ситуацию", - призвал министр.

Видео: МВС України

Как сообщал УНИАН, по последним данным, в Украину вернулись более 78 тысяч украинцев, но еще около 20 тысяч заявили о желании вернуться.

Кабинет министров в среду, 25 марта, ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине с целью предотвращения распространения Covid-19 - на 30 дней, до 24 апреля. Ранее карантин объявлялся до 3 апреля.

По данным ЦОЗ Минздрава, по состоянию на 25 марта в Украине 116 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

Читайте также: