В Украину из Польши на поезде вернулись еще 600 граждан: на самочувствие никто не жаловался (фото)

Всего поездами уже эвакуированы свыше 6 тысяч граждан Украины и 14 иностранцев.

В Украину из Польши на поезде вернулись еще 600 украинцев, жалоб на самочувствие от пассажиров не поступало.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Пограничный контроль пассажиров этого поезда совершили сегодня пограничники Мостиского отряда.

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«Как и в предыдущих рейсах, прибывших из-за границы, пограничники вместе с представителями санитарно-карантинного подразделения провели комплекс проверочных мероприятий, направленных на выявление у пассажиров признаков заболевания COVID-19. В результате проверки в этом поезде не обнаружили ни одного пассажира с повышенной температурой, жалоб на самочувствие также не поступало», - говорится в сообщении.

Пограничники отметили, что это уже десятый эвакуационный поезд, который прибыл из-за границы, в частности из Польши и Литвы. Всего поездами были эвакуированы более 6 тыс. граждан Украины и 14 иностранцев.

«Все пассажиры поездов подписали добровольные согласия на проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий (собственную двухнедельную самоизоляцию) и получили памятки с информационными материалами и алгоритмом действий в случае выявления симптомов заболевания коронавирусом. За ними будет установлен медико-санитарный надзор», - подчеркнули пограничники.

Также они отметили, что сегодня вечером должен прибыть еще один поезд, которым из Перемышля приедут наши соотечественники.

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