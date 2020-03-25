цей матеріал доступний українською

Путешествия на диване: украинцам презентовали подборку виртуальных выставок

18:24, 25 марта 2020
Новости туризма
111 0
Интерактивная выставка Ukraine WOW / скриншот

Читайте такжеТоп-10 лучших виртуальных экскурсий в мире

Как говорится в сообщении министерства, организаторы выставки «Ukraine WOW» отсканировали экспозицию в 3D, и она теперь доступна круглосуточно и без очереди.

Кроме того, отмечается, что дома на диване есть возможность ознакомиться с:

  • цифровой выставкой «Почти там» произведений коллекции Британской Рады и работ художников из Грузии, Турции и Украины;
  • Международной выставкой искусств в Венеции – La Biennale di Venezia в 2015 году.

Ранее УНИАН публиковал топ-10 лучших виртуальных экскурсий в Украине.

Подписывайтесь также на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter