Путешествия на диване: украинцам презентовали подборку виртуальных выставок
18:24, 25 марта 2020Новости туризма
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В Госагентстве развития туризма решили помочь не заскучать дома на карантине.
Интерактивная выставка Ukraine WOW / скриншот
Государственное агентство развития туризма Украины опубликовало подборку виртуальных путешествий.
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Как говорится в сообщении министерства, организаторы выставки «Ukraine WOW» отсканировали экспозицию в 3D, и она теперь доступна круглосуточно и без очереди.
Кроме того, отмечается, что дома на диване есть возможность ознакомиться с:
- цифровой выставкой «Почти там» произведений коллекции Британской Рады и работ художников из Грузии, Турции и Украины;
- Международной выставкой искусств в Венеции – La Biennale di Venezia в 2015 году.
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