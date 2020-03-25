Путешествия на диване: украинцам презентовали подборку виртуальных выставок

В Госагентстве развития туризма решили помочь не заскучать дома на карантине.

Государственное агентство развития туризма Украины опубликовало подборку виртуальных путешествий.

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Как говорится в сообщении министерства, организаторы выставки «Ukraine WOW» отсканировали экспозицию в 3D, и она теперь доступна круглосуточно и без очереди.

Кроме того, отмечается, что дома на диване есть возможность ознакомиться с:

цифровой выставкой «Почти там» произведений коллекции Британской Рады и работ художников из Грузии, Турции и Украины;

Международной выставкой искусств в Венеции – La Biennale di Venezia в 2015 году.

Ранее УНИАН публиковал топ-10 лучших виртуальных экскурсий в Украине.

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