Киев готовит эвакуацию 800 украинцев из России

Кроме того, Украина ожидает от РФ разрешения на транзит медицинских грузов из третьих стран.

В Министерстве иностранных дел заявляют, что дали России разрешение на эвакуацию россиян из Украины и планируют эвакуировать около 800 украинцев из России.

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Об этом говорится в комментарии заместителя министра иностранных дел Украины Егора Божка, который есть в распоряжении УНИАН.

В частности, заместитель министра подтвердил, что Российская Федерация действительно обратилась с просьбой предоставить разрешение на эвакуацию с Украины граждан РФ. "Мы действительно согласовали им такую возможность из гуманитарных соображений, предложив использовать для этого поезд "Киев - Москва", - подчеркнул Божок.

Он уточнил, что поезд "Москва - Киев" является очередным в ряду уже восьми поездов из-за границы, которые МИД совместно с Министерством инфраструктуры организовал для возвращения украинцев. "Сейчас завершается организация соответствующих санитарно-эпидемиологических мероприятий относительно упомянутого поезда и пассажиров, которые будут путешествовать в нем, после чего на сайте "Укрзализныци" будет открыта продажа билетов", - заявил Божок.

"Относительно количества граждан, которые изъявили желание воспользоваться этим поездом в Украине и в РФ соответственно, могу сказать, что по состоянию на сегодня в Посольство Украины в РФ обратились около 800 граждан Украины. Окончательные данные относительно ориентировочного количества граждан РФ, желающих вернуться, уточняются", - сообщил Божок.

При этом дипломат отметил, что важным является то, что возвращение украинцев из России является не единственным гуманитарным вопросом, которое находится на повестке дня консультаций между Украиной и РФ. "Мы до сих пор ждем разрешения от правительства РФ на транзит по территории России транспортных средств с гуманитарными и медицинскими грузами для борьбы с распространением коронавируса в Украине, которые направляются к нам из третьих стран", - подчеркнул Божок.

"Рассчитываем, что российская сторона в этом вопросе также будет руководствоваться гуманитарными соображениями и будет действовать так же оперативно, как Украина действовала и действует в контексте обеспечения возвращения граждан РФ с территории Украины", - подытожил заместитель министра.

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