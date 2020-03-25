Курорт "Буковель" из-за карантина досрочно закончил зимний сезон 2019-2020

Курорт остановил работу подъемников и досрочно закончил зимний сезон 2019-2020.

Крупнейший курорт Украины «Буковель» (Ивано-Франковская обл.) временно остановил свою работу из-за карантина.

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Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе туристического комплекса.

Отмечается, что начиная со среды, 25 марта, курорт остановил работу подъемников и досрочно закончил зимний сезон 2019-2020.

Таким образом «Буковель» присоединился к жесткого карантина, который будет распространяться на все услуги, на всей территории комплекса и от завтрашнего дня прекращает принимать туристов. Все сервисы будут закрыты.

«Нам очень грустно это констатировать. Погодные условия замечательные, сезон катания мог продолжаться еще довольно долго. По состоянию на сейчас, нет никаких юридических причин для закрытия, но в данной ситуации мы понимаем, что каждый последующий день функционирования курорта — это гипотетический, дополнительный риск для жизни и здоровья наших гостей. А это то, чем мы не можем и не будем рисковать», - говорится в сообщении пресс-службы.

Основной причиной такого решения назвал курорт «отсутствие достоверной информации» относительно распространения коронавируса.

«Именно поэтому мы решили не рисковать здоровьем наших гостей и приняли решение о досрочном завершении зимнего сезона», - говорится в сообщении.

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