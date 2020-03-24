Как минимум до 23 апреля: Гостуризма посоветовало украинцам перебронировать зарубежные туры, а туроператорам – не продавать новые

В главном туристическом ведомстве констатируют, что срок 23 апреля не окончательный и может быть продлен в соответствии с эпидемиологической ситуацией в мире.

Государственное агентство развития туризма Украины посоветовало туристам перебронировать купленные туры в другие страны по меньшей мере до 23 апреля 2020 года, а туроператорам – максимально содействовать им в этом и не продавать новые туры на ближайший месяц.

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Об этом говорится в рекомендациях Гостуризма, опубликованных на официальной странице ведомства в Facebook.

В частности, в ведомстве напоминают, что из-за распространения коронавируса COVID-19 во всем мире, иностранные государства продолжают реализовывать мероприятия по ограничению въезда и пребывания нерезидентов на свою территорию, вводятся различные меры безопасности, которые в любой момент могут быть усилены, в зависимости от ситуации в стране. При таких условиях планирование зарубежных визитов и отдыха за пределами Украины является неоправданно рискованным и может угрожать жизни и здоровью украинцев.

При этом в главном туристическом ведомстве страны напоминают, что с 24 марта в Украине закрыты все аэропорты, кроме «Борисполя», а самих украинцев не выпускают из страны авиатранспортом с туристической целью.

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Учитывая изложенное, Государственное агентство развития туризма рекомендовало гражданам обратиться к туристическим операторам с просьбой перебронировать запланированную поездку на более поздний срок. Вместе с тем туроператоам рекомендовано оказать туристам максимальное содействие в перебронировании визитов.

«Отдельно рекомендуем приостановить продажу новых туров с датой начала путешествия по меньшей мере до 23 апреля 2020 года и перенести туры на этот период на более поздние даты (срок может быть продлен в соответствии с эпидемиологической ситуации в мире)», - говорится в сообщении.

В случае возникновения каких-либо вопросов в ведомстве просят обращаться на электронный адрес tourism@mkms.gov.ua.

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