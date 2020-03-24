"Укрзализныця" назначила два дополнительных поезда для возвращения украинцев из Польши

Бригада стюардов будет обеспечена всеми необходимыми средствами защиты и дезинфекции.

Акционерная компания «Укрзализныця» назначила еще два скоростных поезда Интерсити+ на 25 марта из Перемышля в Киев для возвращения украинцев домой.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры

«Укрзализныця» назначила еще два скоростных поезда Интерсити+ Перемышль (Пшемысль) - Киев для оказания помощи украинцам, которые в результате карантина не могут самостоятельно пересечь границу», - говорится в сообщении.

Первый поезд отправиться из Перемышля в 13:10 25 марта под номером 716/715. Во время рейса из Польши поезд будет делать остановку во Львове и прибудет в Киев в 22:17.

Второй поезд под номером 706/705 отправится из Перемышля в 15:50 25 марта, также сделает остановку во Львове и прибудет в Киев в 00:46 26 марта.

Из Киева поезда отправятся без пассажиров. Билеты можно приобрести только через онлайн-систему booking.uz.gov.ua

Бригада стюардов, которая будет обслуживать поезд, будет обеспечена всеми необходимыми средствами защиты и дезинфекции.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 23 марта с начала эвакуационных мероприятий 70 тыс. 137 украинцев уже вернулись на родину из-за границы.

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