Глава Ryanair прогнозирует, что лоукостер точно не будет выполнять пассажирские авиарейсы в апреле-марте

24 марта крупнейший лоукостер Европы выполнит свои последние пассажирские авиарейсы и уйдет на вынужденный "карантин" на неопределенный срок.

Крупнейший лоукостер Европы, ирландская авиакомпания Ryanair, вероятнее всего, не будет выполнять пассажирский авиарейсы в апреле-марте 2020 года.

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Об этом идет речь в заявлении генерального директора Ryanair Майкла О'Лири, опубликованом на странице группы авиакомпаний в Facebook.

«В настоящее время никто не знает, как долго продлится «шатдаун» из-за Covid-19. Опыт Китая свидетельствует о том, что для сдерживания и сокращения распространения вируса требуется 3-месячный период. На данный момент мы не планируем осуществлять полеты в течение апреля и мая, но окончательно это будет зависеть от рекомендаций правительства, и мы во всех случаях будем выполнять эти инструкции», - заявил О'Лири.

Гендиректор Ryanair также напомнил, что сегодня, 24 марта 2020 года, лоукостер выполнит свои последние пассажирские авиарейсы перед закрытием на карантин на неопределенный срок, а дальше компания предложила свои самолеты правительствам для выполнения «эвакуационных» рейсов, а также поставок медикаментов и прочих жизненно необходимых в период эпидемии товаров.

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При этом он прояснил ситуацию с возвратом денег пассажирам за отмененные рейсы, заявив, что все такие пассажиры в течение следующей недели или двух получат электронное письмо со всеми возможными вариантам. В компании просят клиентов запастись терпением и понимание, ведь из-за карантинных мероприятий по всему миру компании пришлось урезать офисный персонал на 50%, потому им нужно время, чтоб обработать все заявки. В то же время руководитель Ryanair призвал пассажиров не звонить на телефонные линии авиакомпании, так как сокращенный штат сейчас не сможет охватить ничего, кроме самых неотложных дел, которые в ближайшие дни будут связані со спасательными полетами.

Как сообщал УНИАН.Туризм, с 24 марта в Украине закрыли все аэропорты. Будет работать только международный аэропорт "Борисполь", и то для экстренных рейсов. Туристические авиапоездки из Украины теперь полностью под запретом.

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