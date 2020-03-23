В Украине закроют все аэропорты, кроме одного

С 24 марта также будет запрещен вылет пассажиров с целью туризма.

С 24 марта в Украине будет работать только один аэропорт - международный аэропорт "Борисполь".

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

"Только что приняли на правительстве. С завтрашнего дня в Украине будет работать только Международный аэропорт "Борисполь". С 12.00 24 марта также будет запрещен вылет пассажиров в авиапутешествия с целью туризма. Прошу прощения за неудобства, но это вынужденные меры для препятствования распространению коронавируса", - написал министр.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, а также с 18 марта ввел запрет на железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки, а также на работу метрополитенов.

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18 марта Кабинет министров Украины выделил из резервного фонда государственного бюджета сумму, эквивалентную 4,16 млн долларов, на обеспечение вывоза около 35,5 тыс. украинцев из-за рубежа авиационным транспортом.

В аэропорту Борисполь для обслуживания прилетевших 22 марта открыли ранее законсервированный терминал B. Вылет рейсов по-прежнему выполняется из терминала F. Основной терминал аэропорта D законсервирован с 18 марта.

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