Около 2000 украинских туристов заблокированы в Таиланде из-за карантина в Украине (видео)

Украинцы продлевают визы, поскольку не у всех есть деньги на перелет в ближайшие хабы - Дубай, Доху или Стамбул.

Около 2 тыс. украинских туристов не могут вылететь на родину из Таиланда после закрытия Украиной авиасообщения в связи с эпидемией коронавируса.

Читайте такжеВ Таиланде около 550 украинцев нуждаются в эвакуации - посол

Украинцы продлевают визы в Таиланде, что стоит денег. Однако намного больше цены на перелет в ближайший хаб - Дубай, Доху или Стамбул. Это единственная возможность вернуться в Украину, если исходить из инструкции на сайте посольства, передает РБК-Украина.

"Такую стоимость большинство не может или не хочет себе позволять (учитывая, что у всех билеты уже куплены). До Дубая из Бангкока билет стоит $500-$700 на одного, из Дубая до Киева еще $260. Не каждая семья из 3-4 человек такой перелет может себе позволить. В Доху, вроде бы, дороже, или также", - рассказала украинка Регина.

Кроме того, туристы опасаются, что их могут просто не посадить на самолет - говорят, что уже были такие случаи с рейсами в Стамбул и Доху.

Украинцы надеются на запуск нескольких рейсов из Таиланда в Украину. Многие остались ждать открытия украинских границ после 3 апреля, чтобы улететь по уже купленным билетам.

Между тем, в посольстве Украины порекомендовали приобретать билеты, поскольку неизвестно будут ли, когда и откуда дополнительные спецрейсы.

В понедельник, 23 марта, украинцы соберутся под офисом миграционной службы в Пхукете, чтобы записать видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому.