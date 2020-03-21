Из Польши спецпоездом возвращаются еще более 600 украинцев – МИД

По данным МИД, из Польши вернулись более 22,6 тыс. украинцев.

Из польского Перемышля в Киев специальным поездом возвращаются еще более 600 украинцев.

Об этом Министерство иностранных дел Украины сообщает на Facebook-странице "Коронавирус в мире - оперативно от МИД Украины".

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"Сейчас 612 украинских граждан направляются на поезде из Перемышля в Киев. Это первый из двух запланированных поездов «Укрзализныци» по этому маршруту сегодня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом из Польши в Украину вернулось 22 тыс. 612 украинских граждан.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» назначила на 21 марта два скоростных поезда сообщением Перемышль-Киев с целью эвакуации граждан Украины из Польши, которые в результате ограничительных мер, направленных на противодействие распространению коронавируса, не имеют возможности самостоятельно пересечь границу.

20 марта "Укрзализныця" отправила пять специальных поездов класса «Интерсити+» сообщением Перемышль-Киев для эвакуации граждан Украины из Польши и Чехии.

20 марта в Министерстве иностранных дел заявили, что в Украину из-за границы планируют вернуться еще более 23 тыс. граждан.