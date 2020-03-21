Из Египта в Украину уже вернулись более 29 тысяч граждан

Более 25 тыс. украинцев прилетели из Шарм-эль-Шейхе и более 4 тыс. - из Хургады.

Из Египта в Украину уже вернулись более 29 тыс. граждан.

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Об этом Министерство иностранных дел Украины сообщило на Facebook-странице "Коронавирус в мире - оперативно от МИД Украины".

"По состоянию на 10.00 21 марта 29155 граждан Украины вернулись из Египта. 25016 граждан Украины прилетели из Шарм-эль-Шейхе, 4139 - из Хургады", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что посольство продолжает содействовать выезду из Египта тех граждан Украины, которые прибыли в страну не в составе туристических групп. По возможности такие граждане отправляются чартерными рейсами со свободными местами.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, а также с 18 марта ввел запрет на железнодорожные, авиа- и автобусные международные, междугородные и межобластные пассажирские перевозки, а также на работу метрополитенов.

В связи с этим Министерство инфраструктуры организует спецрейсы, чтобы все украинцы смогли вернуться домой.