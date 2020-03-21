В Украину из Парижа прибыл первый спецрейс из 132 украинцами

Авиационный транзит Франция пока разрешила только через аэропорт имени Шарля де Голля в Париже.

В Украине из Парижа прибыл первый спецрейс со 132 украинцами.

Об этом Министерство иностранных дел Украины сообщило на Facebook-странице "Коронавирус в мире - оперативно от МИД Украины".

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Согласно сообщению, авиационный транзит Франция для граждан Украины разрешила при условии, если они будут оставаться в транзитной (международной) зоне в аэропорту и имеют подтверждение транзита, то есть авиабилеты для дальнейшего следования.

Отмечается, что такая транзитная (международная) зона есть только в аэропорту имени Шарля де Голля (Париж).

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, а также с 18 марта ввел запрет на железнодорожные, авиа- и автобусные международные, междугородные и межобластные пассажирские перевозки, а также на работу метрополитенов.

В связи с этим Министерство инфраструктуры организует спецрейсы, чтобы все украинцы смогли вернуться домой.

Авиаперевозчики в период с 14 по 18 марта вернули из-за рубежа около 44 тысяч украинцев.