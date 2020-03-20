Более тысячи украинцев хотят вернуться из Турции - посольство

С 17 марта из Турции в Украину вернулись более 250 украинцев.

Более тысячи украинцев хотят вернуться из Турции в Украину.

Об этом сообщает Посольство Украины в Турецкой Республике в социальной сети Facebook.

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«По состоянию на 20 марта в возвращении из Турции в Украину нуждаются больше 1 тысячи граждан Украины», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, сказано, что с 17 марта из Турции в Украину вернулись более 250 украинцев, 18-19 марта граждане Украины возвращались из Стамбула в Украину через Минск регулярными рейсами компании BELAVIA. Ориентировочное количество - более 50 человек.

Также, 19 марта из Анталии для дальнейшего выезда в Украину выехало в Стамбул 14 украинцев.

Кроме того, гражданам Украины оказывается содействие в транзите из третьих стран через Турцию в Украину (обеспечение разрешения на допуск в Турцию, перерегистрация билетов и т.д.).

Как заявили дипломаты, Министерство иностранных дел Турции предоставило возможность неприменения штрафов за нарушение сроков пребывания в Турции для украинских граждан, при условии заблаговременного уведомления о запланированном перелете.

Также сообщается о запланированных рейсах для возврата в Украину.

Так, сегодня, 20 марта, состоятся рейсы авиакомпании SkyUp по маршруту Стамбул-Киев (218 пассажиров) и по маршруту Стамбул-Одесса (149 пассажиров).

Завтра, 21 марта, состоится рейс SkyUp по маршруту Стамбул-Киев (207 пассажиров) и рейсовый паром по маршруту Карасу-Черноморск (более 100 пассажиров).

22 марта состоится рейс SkyUp по маршруту Стамбул-Киев (не менее 147 пассажиров).

Кроме того, планируются рейсы SkyUp на 23, 24 и 25 марта.