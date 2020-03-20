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Около 80 украинцев "застряли" на заблокированном острове в Испании (видео)

09:30, 20 марта 2020
Новости туризма
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Сейчас сообщение между островом и материковой Испанией прервано. Как рассказали украинцы, украинское консульство вроде бы посоветовало им взять билеты на авиарейс Мадрид-Киев на воскресенье, но с острова их не выпускают, а авиаперевозчик отказывается вернуть деньги за авиабилеты.

Среди последних предложений – чартер за билет, за который хотят 400 евро.

Консульство ситуацию пока не комментирует.

Как сообщал УНИАН, с начала вспышки коронавирусной инфекции в мире на Covid-19 заболели более 245,7 тысячи людей.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном городе Ухань.

Всемирная организация здравоохранения признала ее "чрезвычайной ситуацией международного масштаба", охарактеризовав как эпидемию с многочисленными ячейками.

В Украине объявлен общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля.

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