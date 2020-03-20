Около 80 украинцев "застряли" на заблокированном острове в Испании (видео)
На Канарах застряли около 80 украинских туристов, они оказались в блокаде на испанском курортном острове Тенерифы.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Сейчас сообщение между островом и материковой Испанией прервано. Как рассказали украинцы, украинское консульство вроде бы посоветовало им взять билеты на авиарейс Мадрид-Киев на воскресенье, но с острова их не выпускают, а авиаперевозчик отказывается вернуть деньги за авиабилеты.
Среди последних предложений – чартер за билет, за который хотят 400 евро.
Консульство ситуацию пока не комментирует.
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