Около 80 украинцев "застряли" на заблокированном острове в Испании (видео)

Украинцы не могут вылететь спецрейсом в Украину из Мадрида, потому что с острова их не выпускают.

На Канарах застряли около 80 украинских туристов, они оказались в блокаде на испанском курортном острове Тенерифы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Сейчас сообщение между островом и материковой Испанией прервано. Как рассказали украинцы, украинское консульство вроде бы посоветовало им взять билеты на авиарейс Мадрид-Киев на воскресенье, но с острова их не выпускают, а авиаперевозчик отказывается вернуть деньги за авиабилеты.

Среди последних предложений – чартер за билет, за который хотят 400 евро.

Консульство ситуацию пока не комментирует.

Как сообщал УНИАН, с начала вспышки коронавирусной инфекции в мире на Covid-19 заболели более 245,7 тысячи людей.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном городе Ухань.

Всемирная организация здравоохранения признала ее "чрезвычайной ситуацией международного масштаба", охарактеризовав как эпидемию с многочисленными ячейками.

В Украине объявлен общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля.