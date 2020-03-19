Билеты на рейсы для возвращения из Германии купили 782 украинца - посол

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал украинцев не затягивать с покупкой билетов на еще один рейс - на 24 марта.

Билеты на рейсы авиаперевозчика SkyUp для возвращения из Германии в Украину купили 782 гражданина Украины.

Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил в микроблоге Twitter.

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"Билеты на рейсы SkyUp для возвращения из Германии в Украину оформили 782 соотечественника. Только что на сайте открыта продажа на новый рейс - на вторник, 24 марта. Для тех, кто не успел - поторопитесь! Параллельно прорабатываются рейсы МАУ", - заявил Мельник.

Как сообщал УНИАН, 18 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы могут купить билеты по льготным ценам для возвращения из 15 стран. В частности, на сайте авиакомпании SkyUp можно по льготной цене купить билеты на авиарейсы из следующих городов: Париж, Аликанте, Берлин, Стокгольм, Вена, Варшава, Прага, Тбилиси, Лиссабон, Мюнхен, Неаполь, Франкфурт, Таллинн, Цюрих, Стамбул, Барселона, Лондон.