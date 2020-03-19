Туризм стал одной из наиболее пострадавших отраслей от коронавируса

Госагентство сейчас нарабатывает механизмы для спасения сферы.

Туризм является одной из наиболее пострадавших в мире сфер от вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, причем это касается и украинских представителей отрасли.

Читайте такжеОставаясь дома: туристам предлагают онлайн-путешествия по Житомирской области из-за карантина

Об этом на своей странице в соцсети Facebook написала глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив.

"На сегодня сектор туризма является одним из наиболее пострадавших в мире от вспышки COVID-19, который влияет как на спрос, так и на предложение. Это будет провоцировать дальнейший регресс в условиях более слабой мировой экономики, геополитической, социальной и торговой напряженности, а также неравномерной эффективности среди основных рынков путешествий. Украину, как и весь мир, не обошел этот кризис. И все проблемы отрасли как никогда стали видимыми всем", - написала она.

По ее словам, все кто работает в туризме, знают важность отрасли, но нет никаких релевантных данных, чтобы сегодня их озвучивать в просьбах о поддержке отрасли в трудные времена.

"Новый закон о туризме не был принят прошлой Верховной Радой, что также влечет за собой очень много вопросов, которые уже сегодня могут возникнуть у туристических операторов, агентов и туристов. Эти проблемы годами никто не решал, зато занимался самопиаром и популизмом", - добавила она.

По словам Олеськив, агентство находится в процессе институционального развития, но уже сейчас проходит работа над системными изменениями, а также предпринимаются меры, которые в дальнейшем помогут выйти из кризиса и сделать рывок в развитии туризма.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на вечер 18 марта в Украине было лабораторно подтверждено 16 случаев COVID-19, из них 2 летальных.