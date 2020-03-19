Более половины украинских туристов уже вывезли из Египта - посол

По словам дипломата, в этой стране остаются около 12 тысяч граждан Украины.

В Египте, по состоянию на 15 марта, находилось более 30 тысяч туристов из Украины, а по состоянию на утро 19 марта на Родину удалось доставить более половины из них.

Об этом сообщил Радио Свобода украинский посол в Египте Евгений Микитенко.

"По нашим подсчетам, в Шарм-эль-Шейхе остаются около 12 тысяч украинцев, в Хургаде – 2 тысячи 300 наших граждан. Все они здоровы и ждут своих рейсов. Сегодня мы ожидаем около 10-12 рейсов на Шарм, три-четыре рейса будут на Хургаду", - отметил он.

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По словам дипломата, двое украинцев несколько дней назад находились с подозрением на коронавирус, но оно не подтвердилось. Теперь они вернутся в Украину.

Также Микитенко сообщил, что в нескольких отелях Египта, закрытых на карантин, находятся 830 граждан Украины. По словам дипломата, все они здоровы и в течение ближайших двух дней будут доставлены в Украину.

Как сообщал УНИАН, за двое суток из Египта на Родину вернулись более 18 тыс. украинских граждан.

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