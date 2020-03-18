Из-за коронавируса 38 тысяч украинцев за рубежом планируют вернуться на родину - Кулеба

За минувшие сутки пограничники осуществили оформление более чем 27 тыс. 600 украинцев, которые вернулись в Украину.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что около 38 тыс. граждан Украины, находящихся за рубежом, планируют вернуться в страну из-за вспышки коронавируса в мире.

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Об этом говорится в разъяснениях главы МИД относительно возвращения граждан из-за рубежа в Украину.

"По состоянию на 15:00 сегодня в зарубежных дипломатических учреждениях Украины с просьбой возврата обратились более 21 тысячи граждан. Эта цифра меняется каждую минуту. Кто-то уже вернулся в Украину, а кто-то только что сообщил о свою потребность вернуться. А некоторые, наверное, еще не сообщили. В целом количество граждан, которые планируют вернуться в Украину, составляет около 38 тысяч", - подчеркнул Кулеба.

Также министр уточнил, что за прошедшие сутки сотрудники Государственной пограничной службы обеспечили оформления возвращения в Украину более чем 27 тыс. 600 украинцев.

Также он отметил, что на сегодня запланировано 57 авиарейсов в Украину. "Среди них и рейсы туроператоров, которые выполняют обязательства перед своими клиентами и возвращают украинцев из Египта, Шри-Ланки, Оаэ, Доминиканской Республики, курортных островов Азиатско-Тихоокеанского региона", - отметил министр.

Кроме того, он прокомментировал нарекания относительно работы системы "ДРУГ", где украинцы должны оставлять свои данные для дипломатов с целью внесения их имен в списках на возвращение в Украину.

"Система ДРУГ работает стабильно. Сегодня мы сделали дополнительную проверку функциональности. Обнаружили, что более 400 человек указали неправильный адрес электронной почты и из-за этого не могли авторизоваться в системе, и поэтому считали, что она не работает. Обращаемся ко всем гражданам, пожалуйста, будьте внимательны, предоставляйте корректную информацию, чтобы мы могли быть с вами на связи и оказать необходимую помощь", - заявил Кулеба.

Напомним, правительство планирует выделить около 4 миллионов долларов на эвакуацию почти 36 тысяч украинцев из-за границы.