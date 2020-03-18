По решению пограничников: введены ограничения на выезд и въезд украинцев в Крым

Соответствующее решение приняло правительство.

Выезд и въезд во временно оккупированный Крым граждан Украины при наличии оснований гуманитарного характера будет осуществляться по решению Государственной пограничной службы.

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Как передает корреспондент УНИАН, решение представил вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников во время заседания правительства.

«Есть потребность при пересечении КПВВ из Автономной Республики Крым, которая является временно оккупированной территорией, на подконтрольную территорию Украины и наоборот, необходимо подчас принятие решения по гуманитарным причинам пограничной службе для того, чтобы они могли давать разрешение на пересечение этой административной границы. Поэтому есть предложение внести изменения в наше распоряжение КМУ от 14 марта в следующей строкой - выезд с временно оккупированной территории АР Крым, из города Севастополя и въезд на нее граждан Украины при наличии оснований гуманитарного характера осуществляется по решению председателя ГПСУ с немедленным информированием Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий», - заявил Резников перед принятием решения.

Как сообщал УНИАН, в полночь 16 марта в Украину прекратили впускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска.