На эвакуацию почти 36 тысяч украинцев из-за рубежа выделят $4 миллиона

Министр инфраструктуры Криклий отметил, что в эту сумму включены расходы на эвакуацию почти 35,5 тыс. граждан 175 авиарейсами.

Кабинет министров Украины планирует выделить из резервного фонда государственного бюджета сумму, эквивалентную 4,16 млн долларов, на обеспечение вывоза украинцев из-за рубежа авиационным транспортом.

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Соответствующее предложение озвучил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе заседания правительства.

"Министерство инфраструктуры рассчитало потребность в средствах на осуществление эвакуации граждан Украины путем перевозки авиационном транспортом на нерегулярной основе, которые намерены вернуться в Украину и требуют эвакуации. Общий объем ассигнований, которые предлагается выделить из резервного фонда госбюджета, составляет сумму, эквивалентную 4,162 млн долл. США", - сказал Криклий.

Он уточнил, что в эту сумму включены расходы на эвакуацию 35 479 граждан с помощью осуществления 175 рейсов.

Присутствующий на заседании премьер-министр Денис Шмыгаль поручил в однодневный срок подготовить соответствующее протокольное поручение, чтобы затем вынести его на внеочередное заседание правительства.

Как сообщал УНИАН, за три месяца новый коронавирус распространился за пределы Китая, число больных в мире превысило 100 тысяч человек. В результате, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.

В Украине зафиксировано 14 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, два из которых летальные.