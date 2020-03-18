На эвакуацию почти 36 тысяч украинцев из-за рубежа выделят $4 миллиона
Кабинет министров Украины планирует выделить из резервного фонда государственного бюджета сумму, эквивалентную 4,16 млн долларов, на обеспечение вывоза украинцев из-за рубежа авиационным транспортом.
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Соответствующее предложение озвучил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе заседания правительства.
"Министерство инфраструктуры рассчитало потребность в средствах на осуществление эвакуации граждан Украины путем перевозки авиационном транспортом на нерегулярной основе, которые намерены вернуться в Украину и требуют эвакуации. Общий объем ассигнований, которые предлагается выделить из резервного фонда госбюджета, составляет сумму, эквивалентную 4,162 млн долл. США", - сказал Криклий.
Он уточнил, что в эту сумму включены расходы на эвакуацию 35 479 граждан с помощью осуществления 175 рейсов.
Присутствующий на заседании премьер-министр Денис Шмыгаль поручил в однодневный срок подготовить соответствующее протокольное поручение, чтобы затем вынести его на внеочередное заседание правительства.
Как сообщал УНИАН, за три месяца новый коронавирус распространился за пределы Китая, число больных в мире превысило 100 тысяч человек. В результате, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.
В Украине зафиксировано 14 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, два из которых летальные.