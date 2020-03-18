МАУ отменила до 3 апреля около двух тысяч регулярных рейсов из-за коронавируса

На данный момент деятельность авиакомпании приостановлена, 35 самолетов, составляющих парк МАУ, находятся на стоянках в базовом аэропорту авиакомпании «Борисполь».

Крупнейший в Украине авиационный перевозчик - авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) с 17 марта остановила выполнение регулярных рейсов по всей международной сети во исполнение президентского указа и решения СНБО о временном ограничении пересечения государственной границы, направленном на предотвращение распространения на территории Украины коронавируса COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе МАУ.

"Авиакомпания МАУ как ответственный авиаперевозчик отменила около двух тысяч регулярных рейсов предварительно на период с 17 марта по 3 апреля 2020 года. Для того, чтобы вернуть домой столько украинских граждан, сколько это позволяла техническая возможность, авиакомпания ввела в расписание и выполнила 17 марта 11 дополнительных международных рейсов", - сказано в сообщении.

В частности, 17 марта в 16:01 в Киеве приземлился последний регулярный рейс авиакомпании, прибывший из Нью-Йорка, на котором перевозчик завершил программу выполнения регулярных рейсов до окончания карантина в стране.

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"Все регулярные рейсы выведены из расписания на установленный распоряжением правительства период, продажа билетов на них полностью прекращена.

Авиакомпания МАУ в полной мере осознает масштаб неудобств, которые испытывают пассажиры вынужденно отмененных рейсов. Если бы не обстоятельства непреодолимой силы - форс-мажор, также закрепленный законодательством Украины во вторник, 17 марта 2020 года, - авиакомпания никогда не остановила бы полеты", - отметили в пресс-службе.

Также сообщается, что с целью максимального смягчения последствий вынужденной отмены рейсов МАУ гибко работает с пассажирами и предлагает на их выбор различные опции решения проблемы – от бесплатного переноса дат вылета их рейсов на более поздние сроки до полного возврата стоимости билета.

В то же время, чартерные рейсы на возврат туристов в Украину будут выполнены в полном объеме в соответствии с договорами с туроператорами и с соблюдением всех необходимых санитарных мер.

"На данный момент деятельность авиакомпании приостановлена. 35 самолетов, составляющих парк МАУ, находятся на стоянках в базовом аэропорту авиакомпании «Борисполь». 90% персонала авиакомпании с 17-го марта находятся в неоплачиваемых отпусках", - уточнили в пресс-службе.

В то же время, 17 марта в 17 часов распоряжением Государственной авиационной службы Украины (НОТАМ) в виде исключения авиаперевозчикам разрешены полеты для перевозки лиц, перемещающихся с целью обеспечения защиты национальных интересов или выполнения международных обязательств, возвращения украинских граждан в Украину и вывоза иностранных граждан из Украины, а также – перевозки представителей дипломатических и гуманитарных миссий.

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В связи с этим авиакомпания МАУ взаимодействует с дипломатическими миссиями Украины за рубежом с целью организации рейсов для возвращения украинцев домой и готова мобилизоваться в сжатые сроки и выполнять по заказу украинского правительства такие специализированные рейсы.

"На сайте авиакомпании размещена форма обратной связи для пассажиров. В течение ближайших нескольких часов будет активирована опция регистрации для пассажиров с билетами на рейсы, которые были вынужденно отменены МАУ. Все заявки будут обработаны авиакомпанией с целью планирования и организации специальных рейсов, программа выполнения которых отрабатывается", - подытожили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, за три месяца новый коронавирус распространился за пределы Китая, число больных в мире превысило 190 тысяч человек. В результате, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.

В Украине зафиксировано 14 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, два из которых летальные.

11 марта Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.

По прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), коронавирус из Китая может нанести авиаперевозчикам по всему миру от 63 до 113 миллиардов долларов убытков в 2020 году.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» основана в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь».