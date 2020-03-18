"Борисполь" закрыл основной терминал и перешел на работу с минимальным количеством сотрудников

С 17 марта Украина полностью закрыла регулярное авиасообщение.

Столичный аэропорт "Борисполь" с 18 марта закрывает свой основной терминал D в рамках оптимизации деятельности и снижения затрат.

Об этом сообщает портал avianews со ссылкой на информацию пресс-службы предприятия.

С этого числа все чартерные, санитарные, эвакуационные и другие рейсы будут обслуживаться только в терминале F.

"Соответствующее сообщение направлено всем контрагентам и арендаторам аэропорта, которые расположены на территории терминала D, для принятия решения об ограничении их функциональной или хозяйственной деятельности", - говорится в сообщении.

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Администрация "Борисполя" также приняла решение перевести предприятие на режим работы с минимально необходимым количеством работников для обеспечения жизнедеятельности воздушных ворот.

Решения приняты в связи со значительным падением числа рейсов в аэропорту из-за введенных правительством Украины ограничений на внутреннее и международное авиасообщение.

Как сообщал УНИАН, 17 марта 2020 года с 00:00 Украина отменила все международные регулярные пассажирские рейсы – авиа-, железнодорожные и автобусные. Это ограничение будет действовать как минимум до 3 апреля. Такие беспрецендентные меры ввели для недопущения распространения нового коронавируса COVID-19.