Чернобыльскую зону закрывают для посещений
Чернобыльскую зону отчуждения и обязательного отселения решили закрыть для посетителей на фоне угрозы распространения коронавируса.
Ограничительные меры вводятся с 18 марта и продлятся до окончания введенного правительством карантина, сообщает пресс-служба Госагентства.
«По словам руководства ГП „ЦОТИЗ“, которое отвечает за организацию и сопровождение посещения зоны отчуждения: новые заявки не рассматривают, а работу сопровождающих лиц на период карантина прекращено», — говорится в сообщении.
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При этом предприятия, которые там находятся, будут работать в штатном режиме с ограниченным количеством лиц и соблюдением всех санитарно-гигиенических рекомендаций.
«Всех работников предприятий зоны отчуждения обеспечили средствами индивидуальной защиты и дезинфекции», — добавили в агентстве.
Как сообщал ранее УНИАН, в связи с мировой пандемией Covid-19 с 12 марта в Украине объявлен трехнедельный карантин.
По последним данным, число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране увеличилось до семи человек.
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