Чернобыльскую зону закрывают для посещений

Ограничительные меры вводятся с 18 марта и продлятся до окончания введенного правительством карантина.

Чернобыльскую зону отчуждения и обязательного отселения решили закрыть для посетителей на фоне угрозы распространения коронавируса.

Ограничительные меры вводятся с 18 марта и продлятся до окончания введенного правительством карантина, сообщает пресс-служба Госагентства.

«По словам руководства ГП „ЦОТИЗ“, которое отвечает за организацию и сопровождение посещения зоны отчуждения: новые заявки не рассматривают, а работу сопровождающих лиц на период карантина прекращено», — говорится в сообщении.

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При этом предприятия, которые там находятся, будут работать в штатном режиме с ограниченным количеством лиц и соблюдением всех санитарно-гигиенических рекомендаций.

«Всех работников предприятий зоны отчуждения обеспечили средствами индивидуальной защиты и дезинфекции», — добавили в агентстве.

Как сообщал ранее УНИАН, в связи с мировой пандемией Covid-19 с 12 марта в Украине объявлен трехнедельный карантин.

По последним данным, число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране увеличилось до семи человек.

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