Wizz Air будет автоматически возмещать стоимость билетов на отмененные авиарейсы

Пассажирам, бронирования которых изменились, Wizz Air автоматически пересчитает 120% компенсацию стоимости билетов на их счет WIZZ в форме кредита.

Крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе венгерская авиакомпания Wizz Air автоматизировала процесс возмещения стоимости билетов в связи с большим количеством отмененных рейсов из-за ограничений по путешествиям в рамках минимизации распространения пандемии коронавируса COVID-19.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, пассажирам, бронирования которых изменились, Wizz Air автоматически пересчитает 120% компенсацию стоимости билетов на их счет WIZZ в форме кредита.

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"Одновременно с внедрением технологического процесса возмещения, авиакомпания временно отключит функцию онлайн-регистрации запросов с жалобами до 14 апреля 2020 года, чтобы убедиться, что может обработать более чем в 100 раз больше отмененных в последнее время перелетов. Wizz Air высоко ценит своих пассажиров и уверяет, что все запросы будут рассмотрены, даже если это займет больше времени, чем обычно, и гарантирует, что пассажиры будут иметь право на компенсацию стоимости билетов отмененных рейсов", - сказано в сообщении.

Тем пассажирам, которые осуществляли бронирование через туристические агентства, а также через туристические агентства онлайн, Wizz Air рекомендует связаться с компанией, в которой они приобрели билеты.

Также сообщается, что поскольку сейчас одним из приоритетов авиаперевозчика является разработка автоматической системы возмещения для туристических агентств, Wizz Air просит их связаться со своим колл-центром.

Как сообщал УНИАН, ранее авиакомпания Wizz Air сообщила о приостановке полетов в Украину с 17 марта до 3 апреля в связи с коронавирусом.

В конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань, возбудителем заболевания COVID-19 стал новый тип коронавируса, который впоследствии распространился далеко за пределы Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.

По состоянию на утро 17 марта в Украине зарегистрировано 7 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. В Черновицкой области - 4 случая, в Киеве - 2 и в Житомирской области - 1 (летальный).

11 марта Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Карантин предусматривает закрытие учебных заведений, закрытие авиасообщения, а также запрет массовых собраний более 200 человек, который касается и спортивных, и культурных мероприятий.