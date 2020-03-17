В Стамбуле формируют списки украинцев, которые хотят вернуться на родину

Дипломаты прилагают усилия для возвращения всех украинцев, которым не удалось вылететь в Украину до прекращения с 17 марта международного пассажирского авиасообщения.

Генеральное консульство Украины в Стамбуле формирует списки украинцев, желающих вернуться из Турции на родину.

Об этом сообщает Генеральное консульство Украины в Стамбуле.

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"Министерство иностранных дел Украины вместе с дипломатическими учреждениями Украины в Турции прилагают максимум усилий для того, чтобы как можно быстрее обеспечить возвращение всех граждан Украины, которые по объективным причинам не смогли вылететь в Украину в связи прекращением с 17 марта международного пассажирского авиасообщения", - говорится в сообщении.

"Сейчас мы продолжаем формировать списки наших соотечественников, и уже в ближайшее время ожидаем принятия соответствующего решения", - заявили дипломаты.

Информация заранее будет размещена на веб-сайте и всех аккаунтах Генерального консульства Украины в Стамбуле.

Украинцам, которые намерены вернуться в Украину, необходимо осуществить регистрацию по ссылке и отслеживать объявления Генконсульства в социальных сетях.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 17 марта в мире зарегистрировано 182 405 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19, умерли 7 154 человека. В то же время, выздоровели от болезни 79 433 человека.