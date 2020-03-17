Поезда остановили: как пассажирам вернуть деньги за билеты

Стоимость билетов на все отмененные поезда "Укрзализныци" возмещается в полном объеме, без взимания дополнительных сборов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Приобретенные через интернет билеты возвращаются через онлайн-сервисы, при этом средства зачисляются на карту в течение 30 календарных дней и в случае, если средства возвращаются за вычетом комиссии, ее размер будет также автоматически возвращен пассажиру на карту отдельным платежом.

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Акционерная компания "Укрзализныця" разъяснила порядок возврата средств за билеты на поезда внутреннего сообщения, курсирование которых отменяется с 18 марта из-за введенного карантина в рамках мер, направленных на предотвращение распространения на территории Украины коронавируса COVID-19.

В частности, в пресс-службе "Укрзализныци" сообщили, что стоимость проездных документов на все отмененные рейсы возмещается в полном объеме - без взимания дополнительных сборов.

В свою очередь, билеты, приобретенные через интернет, возвращаются через онлайн-сервисы. При этом средства зачисляются на банковскую карту пассажира в течение 30 календарных дней.

"В случае, если средства возвращаются за вычетом комиссии, ее размер будет также автоматически возвращен пассажиру на карту отдельным платежом", - отмечается в сообщении.

Также в пресс-службе напомнили, что "Укрзализныця" продлила срок возврата билетов до одного месяца от запланированной даты отправления поезда, который был отменен.

Кроме того, в сложившейся ситуации "Укрзализныця" принимает все меры для обеспечения ж/д касс необходимым количеством наличности.

"В случаях, когда отсутствует достаточное количество наличности, гасится билет и пассажир может обратиться за своими средствами в любой удобный день в течение шести месяцев. При этом средства возвращаются в течение трех-пяти дней с момента обращения пассажира", - подчеркнули в пресс-службе.

Также в компании подчеркнули, что из-за большого количества звонков телефонная линия контактного центра перегружена, поэтому для оперативного информирования пассажиров постоянно обновляется сайт, страница в Facebook и Telegram-канал @UkrzalInfo.

Как сообщал УНИАН, 17 марта «Укрзализныця» прекратила международные пассажирские железнодорожные перевозки до завершения периода карантина, а также сообщила о приостановке движения пригородных поездов через госграницу.

Кроме того, в компании сообщили о приостановке с 18 марта внутреннего пассажирского сообщения.

В связи с прекращением с 18 марта внутреннего пассажирского сообщения, также временно закрывается продажа билетов на все поезда.

Пассажиры в период с 11 по 15 марта вернули 303 тыс. железнодорожных билетов на общую сумму 86,6 млн грн в связи с введением карантина и отменой многих железнодорожных рейсов.