Кабмин установил ограничения на цены авиабилетов на период карантина

Такое решение было принято вечером 16 марта на внеочередном заседании правительства.

Кабинет министров Украины установил ограничения на цены авиабилетов на время карантина, введенного для предотвращения распространения в стране коронавирусной инфекции.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, присутствующий вечером 16 марта на внеочередном заседании правительства.

«Мининфраструктуры на период проведения мероприятий, направленных на предотвращение, возникновение и распространение острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS = CoV-2, устанавливает предельные тарифы на услуги по авиационным перевозкам пассажиров, которые осуществляются авиакомпаниями в международном и внутреннем сообщении, предоставляемые гражданам Украины с целью их возвращения на территорию Украины», - говорится в тексте постановления, которое обнародовал депутат.

Как сообщал УНИАН, 17 марта 2020 года с 00:00 Украина отменила все международные регулярные пасажирские рейсы – авиа-, железнодорожные и автобусные. Это ограничение будет действовать как минимум до 3 апреля. Такие беспрецендентные меры ввели для недопущения распространения нового коронавируса COVID-19.