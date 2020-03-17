Ни людей, ни сотрудников: журналисты показали пустой аэропорт "Борисполь" (видео)

Как передает корреспондент, сейчас на стойках регистрации нет ни сотрудников аэропорта, ни самих пассажиров.

Границы на замке. В полночь Украина прекратила авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение с другими странами и своими временно оккупированными территориями. Нельзя попасть в Украину и пешком - только на авто.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как передает корреспондент, сейчас на стойках регистрации нет ни сотрудников аэропорта, ни самих пассажиров. В целом среди пассажиров в аэропорту до десятка людей.

Почти все международные рейсы отменены. Курсируют только внутренне украинские.

Как сообщал УНИАН, 7 марта 2020 года с 00:00 Украина отменила все международные регулярные пассажирские рейсы – авиа-, железнодорожные и автобусные. Это ограничение будет действовать как минимум до 3 апреля. Такие беспрецендентные меры ввели для недопущения распространения нового коронавируса COVID-19.