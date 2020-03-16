Выехать невозможно, а срок визы заканчивается: МИД дало алгоритм действий "застрявшим" за границей украинцам

Дипломаты могут помочь украинцам за границей с решением административных вопросов.

Граждане Украины, которые не могут покинуть иностранное государство из-за эпидемии коронавируса, могут рассчитывать на помощь в посольствах Украины.

Читайте такжеВ Минздраве объяснили, какие ограничения введут в Киеве через коронавирус

Об этом сообщается на Facebook-странице МИД, посвященной ситуации с эпидемией. Как пояснили в Министерстве, если срок действия визы гражданина завершается, а покинуть иностранное государство он не может, то сотрудники посольства могут помочь с продлением срока пребывания.

«Предоставьте посольству Украины копии ваших документов и информацию о вашем месте пребывания. На основании полученных данных, посольство обратится в официальные органы по месту вашего пребывания, с просьбой оказать вам помощь в решении административных вопросов. В частности, продлить срок пребывания без наложения санкций», - говорится в сообщении.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса Украина с 17 марта закроет пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.