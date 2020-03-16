Пассажиропоток через украинские аэропорты после нескольких лет роста снизится из-за коронавируса

В целом, по прогнозам, впервые со времен мирового экономического кризиса постоянный рост авиапассажиропотока в мире сменит в 2020 году падение на уровне 5%.

Пассажиропоток через украинские аэропорты по итогам 2020 года в случае дальнейшего распространения коронавируса в стране может снизиться по сравнению с 2019 годом на 10%, тогда как предыдущие несколько лет в стране был рост данного показателя.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил авиационный эксперт Богдан Долинце.

«В целом, по прогнозам, впервые со времен мирового экономического кризиса постоянный рост сменит в 2020 году падение пассажиропотока на уровне 5%. Это показатель Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) по миру, я думаю, в ближайшее время его скорректируют в сторону увеличения доли падения пассажиропотока ориентировочно на 10-12%... Если говорить о пассажиропотоке украинских аэропортов, с учетом прогноза IATA, снижение пассажиропотока по состоянию на март составит минус 7%. В случае продолжения распространения вируса прогноз может быть ухудшен до минус 10% по результатам 2020 года», - сказал Долинце.

По его словам, падение пассажиропотока по всему миру, скорее всего, приведет к продолжению тенденции банкротства авиакомпаний на конкурентных рынках, так как сейчас мировой авиационный рынок все больше следует путем укрупнения авиаперевозчиков.

Вместе с тем, по словам эксперта, смягчить удар для авиационного бизнеса поможет существенное снижение мировых цен на нефть, так как позволит уменьшить негативные экономические последствия сокращения перевозок.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), коронавирус из Китая может нанести авиаперевозчикам по всему миру от 63 до 113 миллиардов долларов убытков в 2020 году.

По данным Госавиаслужбы, пассажиропоток через украинские аэропорты в 2019 году вырос по сравнению с 2018 годом на 18,5% – до 24,336 млн человек.

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