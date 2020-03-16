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В МАУ рассказали, из каких стран будут вывозить украинцев после закрытия авиасообщения

14:51, 16 марта 2020
Новости туризма
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МАУ выполнит дополнительные рейсы / фото УНИАН

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" временно прекращает выполнение всех регулярных международных рейсов, однако будет вывозить украинцев из других стран после 17 марта.

Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

В частности, регулярные рейсы не будут выполняться с 00:00 17 марта и до конца месяца.

"Поскольку срок карантина, установленный Правительством Украины, предварительно продлится по 3 апреля 2020 года, пассажирам, которые планируют путешествие после 31-го марта, необходимо следить за изменениями в расписании и статусе рейсов на сайте авиакомпании", - говорится в сообщении.

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А уже завтра, 17 марта, МАУ намерена выполнить следующие международные рейсы:

  • PS734 Дубай – Киев;
  • PS 398 Каир – Киев;
  • PS778 Тель-Авив – Киев;
  • PS612 Ереван – Киев;
  • PS518 Тбилиси – Киев;
  • PS716 Стамбул – Киев;
  • PS602 Баку – Киев;
  • PS242 Торонто – Киев;
  • PS232 Нью-Йорк – Киев;
  • PS272 Бангкок – Киев;
  • PS898 Кишинев – Киев.

"К перевозке указанными рейсами будут приняты только граждане Украины или граждане других стран, имеющие право постоянного или временного проживания на территории Украины. В период с 17 по 31 марта МАУ будет выполнять собственные регулярные внутренние рейсы, чартерные рейсы за границу для возвращения украинских туристов домой, а также при необходимости санитарно-эвакуационные и технические рейсы", - пояснили в авиакомпании.

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Пассажиров рейсов, которые отменены, обещают проинформировать по электронной почте и/или смс-сообщением о возможности бесплатно переоформить билеты и перенести даты своего путешествия на период после 31 марта 2020 года.

Напомним, Украина для предотвращения распространения коронавируса с 17 марта 2020 года закрывает все пассажирское авиасообщение и государственные границы. Украинские авиакомпании по решению правительства осуществят эвакуацию украинских граждан в ближайшее время.

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