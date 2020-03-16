В МАУ рассказали, из каких стран будут вывозить украинцев после закрытия авиасообщения

В частности, на вторник авиакомпания запланировала 11 международных рейсов.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" временно прекращает выполнение всех регулярных международных рейсов, однако будет вывозить украинцев из других стран после 17 марта.

Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

В частности, регулярные рейсы не будут выполняться с 00:00 17 марта и до конца месяца.

"Поскольку срок карантина, установленный Правительством Украины, предварительно продлится по 3 апреля 2020 года, пассажирам, которые планируют путешествие после 31-го марта, необходимо следить за изменениями в расписании и статусе рейсов на сайте авиакомпании", - говорится в сообщении.

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А уже завтра, 17 марта, МАУ намерена выполнить следующие международные рейсы:

PS734 Дубай – Киев;

PS 398 Каир – Киев;

PS778 Тель-Авив – Киев;

PS612 Ереван – Киев;

PS518 Тбилиси – Киев;

PS716 Стамбул – Киев;

PS602 Баку – Киев;

PS242 Торонто – Киев;

PS232 Нью-Йорк – Киев;

PS272 Бангкок – Киев;

PS898 Кишинев – Киев.

"К перевозке указанными рейсами будут приняты только граждане Украины или граждане других стран, имеющие право постоянного или временного проживания на территории Украины. В период с 17 по 31 марта МАУ будет выполнять собственные регулярные внутренние рейсы, чартерные рейсы за границу для возвращения украинских туристов домой, а также при необходимости санитарно-эвакуационные и технические рейсы", - пояснили в авиакомпании.

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Пассажиров рейсов, которые отменены, обещают проинформировать по электронной почте и/или смс-сообщением о возможности бесплатно переоформить билеты и перенести даты своего путешествия на период после 31 марта 2020 года.

Напомним, Украина для предотвращения распространения коронавируса с 17 марта 2020 года закрывает все пассажирское авиасообщение и государственные границы. Украинские авиакомпании по решению правительства осуществят эвакуацию украинских граждан в ближайшее время.