Украинцы застряли в аэропортах из-за преждевременной отмены авиакомпаниями рейсов в Украину

В авиакомпаниях Lufthansa и Austrian airlines пояснили, что сделали это ошибочно, считая, что запрет на полеты начинается на сутки раньше

Несколько европейских авиакомпаний уже в воскресенье, 15 марта, отменили рейсы в украинские аэропорты, перепутав дату начала запрета на осуществление регулярных пассажирских рейсов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

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Так, авиакомпании Lufthansa и Austrian airlines (обе управляются группой Lufthansa) в воскресенье отменили часть своих рейсов в Киев и сообщили об этом пассажирам всех рейсов аж в понедельник.

В частности, в воскресенье в Киев не вылетели два рейса из Франкфурта LH 1492 и LH 1494. Их вылет был отменен в последний момент, пассажиры не были предупреждены. В Вене так же неожиданно был отменен рейс до Киева OS 667, который должен был прибыть в Киев за четверть после полуночи.

Из-за этого в обоих аэропортах "застряли" немало украинских граждан, пытающихся вернуться в Украину до 17 марта, когда регулярное сообщение будет прекращено.

Также статус "отмененных" имеют все рейсы группы Lufthansa на понедельник – три из Франкфурта, два из Мюнхена и два из Вены.

В МИД отмечают, что причиной отмены стала ошибка авиакомпании, которая решила, что запрет на полеты начинается на сутки раньше. В то же время перевозчик не сумел объяснить, откуда у него появилась ложная информация о сроке запрета.

Сейчас решается вопрос о том, чтобы пассажиры смогли вылететь в понедельник, дипломаты планируют переговоры с главным офисом авиакомпании в Кельне.

Тем временем пассажиры также сообщают об отмене по крайней мере части рейсов WizzAir в украинские города – пассажиры уже получили соответствующую информацию.

Как сообщал УНИАН, в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19 в Украине ввели трехнедельный карантин, который продлится до 3 апреля.

В связи с этим Украина временно запретила въезд иностранцам и закрыла международное регулярное пассажирское сообщение. Границы будут закрыты с 17 марта до 3 апреля.