Словакия закрыла границы: отменены несколько поездов из Украины и автобусное сообщение

"Укрзализныця" временно приостановила пассажирское ж/д сообщение со Словакией в ответ на аналогичные меры этой страны.

Акционерная компания "Укрзализныця" в ответ на объявление Словакией чрезвычайного положения из-за коронавируса и прекращения пассажирских межгосударственных перевозок на всех пунктах пересечения границы со всеми соседними странами с целью ограничения распространения заболевания также сообщила о временной приостановке пассажирского железнодорожного сообщения с этой страной, начиная с сегодняшнего дня с семи утра.

Как сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", до этих ограничений между странами курсировали поезда № 960/961 Кошице - Мукачево, № 962/963 Кошице - Мукачево, № 8860/8863 Чиерна над Тисой - Чоп и № 8862/8861 Кошице - Чоп, принадлежащие Словацким железным дорогам, а также беспересадочный вагон "Укрзализныци" № 26/382 Киев - Кошице.

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В пресс-службе уточнили, что поезда Кошице - Мукачево, Чиерна над Тисой - Чоп и Кошице - Чоп остались на территории Словакии.

"Пассажиры беспересадочного вагона Киев - Кошице, который отправился 12 марта из Киева, покинули поезд на станции Чоп. Возвращаться в Киев они отказались", - отметили в "Укрзализныце".

Также сообщается, что продажа билетов на указанные поезда приостановлена. Возврат средств за ранее приобретенные проездные документы проводится во всех билетных кассах "Укрзализныци".

В пресс-службе добавили, что другие международные поезда и поезда внутреннего сообщения курсируют по графику, при пересечении границы с Украиной всем пассажирам проводится температурный скрининг.

Как сообщал УНИАН, Словакия приняла решение с 13 марта 2020 года приостановить межгосударственные пассажирские перевозки на всех пунктах пересечения границы во все соседние страны с целью ограничения распространения коронавирус.

Международные грузовые перевозки не прекращаются, однако водители транспортных средств должны иметь защитные средства.

В частности, с 8 утра 13 марта на въезд в Словакию через пункты пропуска будут пропускаться только лица, имеющие разрешение на постоянное или временное проживание на территории Словакии, на выезд из Словакии - без ограничений.

11 марта Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Правительство ввело ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек, но это не касается мероприятий государственной необходимости. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей. Также введен карантин в учебных заведениях сроком на три недели.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.

В Украине на сегодня зафиксированы три лабораторно подтвержденных случая инфицирования коронавирусом.

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