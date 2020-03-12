В Украине нет никаких ограничений на железнодорожное сообщение - Криклий

По словам министра инфраструктуры, также ограничений нет и для общественного транспорта.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявляет, что в Украине нет никаких ограничений относительно железнодорожного сообщения.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге по итогам заседания оперативного штаба МИД для реагирования на распространение коронавируса COVID-19 в мире.

«Что касается железнодорожных перевозок - никаких ограничений, так же как мы вчера говорили и относительно общественного транспорта у нас ограничения отсутствуют», - сказал Криклий.

Он уточнил, что дополнительное внимание будет уделяться транспортным средствам, которые перемещаются из стран, где уже есть подтверждение заражения людей коронавирусом.

Кроме того, говоря об автобусных и автомобильных перевозках, Криклий отметил, в Украине из 219 пунктов пересечения границы будет работать 49.

«Здесь уже наблюдается определенное ограничение», - добавил министр инфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров принял решение вести карантин из-за распространения в мире эпидемии коронавируса. Карантин вводится с 12 марта сроком на три недели до 3 апреля. На этот период в Украине закрываются учебные заведения, а также вводится запрет на проведение массовых мероприятий из более 200 участников.

Также Украина приостановила авиасообщение с Италией в связи с усилением мер безопасности из-за распространения коронавируса.

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