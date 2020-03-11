Пустые улицы, туристов мало: как выглядит Италия в карантине (фото)

По состоянию на утро 11 марта в стране зарегистрировано уже 10 149 больных коронавирусом, на больничных койках умер 631 пациент.

Улицы городов Италии опустели, а туристы больше не выстраиваются в длинные очереди, чтобы увидели очередной памятник архитектуры.

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Объявленный по причине вспышки коронавируса карантин страна проводит в тишине, кое-где закрываются общественные столовые.

По состоянию на утро 11 марта в стране зарегистрировано уже 10 149 больных коронавирусом, на больничных койках умер 631 пациент. По темпам распространения смертельного недуга страна является второй в мире после Китая.

Как сообщал УНИАН, власти Италии решили закрыть на карантин всю территорию страны, отменив все публичные мероприятия и закрыв все учебные заведения до конца марта. Ограничительные меры вступили в силу с утра вторника, 10 марта, и охватили более 60 миллионов человек по всей стране.