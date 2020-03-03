На Закарпатье сноубордист влетел в канатную опору и погиб
10:44, 03 марта 2020Новости туризма
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Спасатели передали тело погибшего сотрудникам полиции.
В ГСЧС рассказали о смерти туриста на Закарпатье / фото УНИАН
В районе горной долины Драгобрат на Закарпатье обнаружили тело погибшего туриста.
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Как сообщается на сайте ГУ ГСЧС в Закарпатской области, спасатели получили информацию о погибшем в 16:55 2 марта.
Житель Киева 1985 года рождения погиб во время катания на сноуборде, после столкновения с канатной опорой.
В 21:30 тело погибшего перевезли в урочищае Свидивец возле поселка Ясиня и передали работникам полиции. Для проведения поисковых работ на спецавтомобиле привлекались шесть чрезвычайников горной поисково-спасательной группы города Рахив.
Ранее в Норвегии двое немецких туристов погибли во время схода лавины.
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