На Закарпатье сноубордист влетел в канатную опору и погиб

Спасатели передали тело погибшего сотрудникам полиции.

В районе горной долины Драгобрат на Закарпатье обнаружили тело погибшего туриста.

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Как сообщается на сайте ГУ ГСЧС в Закарпатской области, спасатели получили информацию о погибшем в 16:55 2 марта.

Житель Киева 1985 года рождения погиб во время катания на сноуборде, после столкновения с канатной опорой.

В 21:30 тело погибшего перевезли в урочищае Свидивец возле поселка Ясиня и передали работникам полиции. Для проведения поисковых работ на спецавтомобиле привлекались шесть чрезвычайников горной поисково-спасательной группы города Рахив.

Ранее в Норвегии двое немецких туристов погибли во время схода лавины.

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