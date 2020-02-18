"Укрзализныця" назначила к 8 марта дополнительные рейсы и поезд

Также продлен один маршрут.

Акционерная компания "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в период праздников, приуроченных к Международному женскому дню 8 марта, помимо ранее назначенных 15 дополнительных поездов, назначила еще один состав из Киева во Львов и дополнительные рейсы.

Читайте такжеУкраина и Исландия договорились об открытом небе

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Поезд № 755/756 Киев-Львов будет отправляться из Львова 6 и 9 марта в 23:00 с прибытием в Киев в 5:50. Из Киева поезд будет отправляться 7 и 10 марта в 00:15 с прибытием во Львов в 05:47.

Также "Укрзализныця" назначила два дополнительных рейса. Так, поезд № 720/719 Киев-Харьков отправится 7 марта из Киева в 18:30 с прибытием в Харьков в 23:36 и 8 марта в обратном направлении - отправление в 05:56, прибытие в Киев - в 11:08.

Поезд № 797/798 Харьков-Запорожье будет курсировать в обоих направлениях 6, 7 и 9 марта. Отправление из Харькова в 09:53, прибытие в Запорожье в 14:05. Из Запорожья поезд будет отправляться в 14:50, прибывать в Харьков в 19:20.

Кроме того, «Укрзализныця» продлевает один маршрут до Киева. Так, поезд № 132/131 Одесса-Винница-Киев будет курсировать 9 марта в обоих направлениях. Отправление из Одессы в 12:29, прибытие в Киев в 22:40. Из Киева поезд будет отправляться в 23:17 и прибудет в Одессу в 09:39.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" назначила 15 дополнительных поездов в период праздников, приуроченных к Международному женскому дню 8 марта.