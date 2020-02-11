Пропавшего в горах Грузии украинского туриста нашли мертвым

Мужчина был погребен под лавиной, которая сошла с одного из склонов курорта Тетнульд.

В горах Грузии в районе города Местиа нашли мертвым украинского туриста, который накануне пропал в горах.

Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на телекомпанию Rustavi2.

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Отмечается, что мужчина был похоронен под лавиной, которая сошла с одного из склонов горнолыжного курорта Тетнульд.

Его на протяжении двух дней искали спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями и местные добровольцы.

Как сообщал УНИАН, группа из 5 граждан Украины каталась в горах на лыжах в районе грузинского города Местиа. Вчера один из них не вернулся к месту жительства (катались в одиночку), после чего начались его поиски.