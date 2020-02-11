цей матеріал доступний українською

Пропавшего в горах Грузии украинского туриста нашли мертвым

16:32, 11 февраля 2020
Новости туризма
129 0
Лавина накрыла украинца в горах Грузии, его нашли мертвым / фото: alp.org.ua

Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на телекомпанию Rustavi2.

Читайте такжеНа горнолыжном курорте Польши ветер сорвал крышу, есть погибшие

Отмечается, что мужчина был похоронен под лавиной, которая сошла с одного из склонов горнолыжного курорта Тетнульд.

Его на протяжении двух дней искали спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями и местные добровольцы.

Как сообщал УНИАН, группа из 5 граждан Украины каталась в горах на лыжах в районе грузинского города Местиа. Вчера один из них не вернулся к месту жительства (катались в одиночку), после чего начались его поиски.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter