Пропавшего в горах Грузии украинского туриста нашли мертвым
16:32, 11 февраля 2020Новости туризма
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Мужчина был погребен под лавиной, которая сошла с одного из склонов курорта Тетнульд.
Лавина накрыла украинца в горах Грузии, его нашли мертвым / фото: alp.org.ua
В горах Грузии в районе города Местиа нашли мертвым украинского туриста, который накануне пропал в горах.
Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на телекомпанию Rustavi2.
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Отмечается, что мужчина был похоронен под лавиной, которая сошла с одного из склонов горнолыжного курорта Тетнульд.
Его на протяжении двух дней искали спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями и местные добровольцы.
Как сообщал УНИАН, группа из 5 граждан Украины каталась в горах на лыжах в районе грузинского города Местиа. Вчера один из них не вернулся к месту жительства (катались в одиночку), после чего начались его поиски.
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