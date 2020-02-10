Гигантская крыса и "узники-гребцы": в Венеции состоялся яркий Парад гондол (фото, видео)

Венецианский карнавал стартовал в субботу и продлится до 25 февраля.

В рамках старейшего в мире карнавала в итальянской Венеции состоялся Парад гондол.

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Как говорится в сюжете ТСН, тысячи людей собрались вдоль знаменитых каналов, чтобы полюбоваться парадом лодок. Во главе - традиционная гондола в форме гигантской крысы. А среди необычных костюмов – команда в тюремных робах.

Карнавал стартовал в субботу и продлится до 25 февраля. Тема – игра, любовь и безумие. В рамках праздника состоится более 150 событий, почти все – с привлечением зрителей.

Самое интересное запланировали на выходные – ко Дню влюбленных, как ожидается, в Венецию съедутся полумиллиона туристов.