Копенгаген засиял тысячами огней: в столице Дании открылся фестиваль света

В городе подсветили все аттракционы и каток, а в пруду работает свето-музыкальный фонтан.

В Копенгагене открылся ежегодный фестиваль света. Более ста тысяч лампочек украсили парк развлечений Тиволи – один из старейших в Дании.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Так, в столице Дании подсветили все аттракционы и каток. А в пруду работает свето-музыкальный фонтан. Гордость фестиваля – зеленый лазер, который блуждает по всему Копенгагену и освещает небо.

Инсталяции также разместили на набережной, подсветили датский парламент. По всему городу обещают более полусотни мероприятий, в частности, вечеринки электронной музыки с известными диджеями.

Организаторы уверяют: все лампочки энергосберегающие, а источника энергии исключительно восстановительные. Фестиваль продлится три недели.

Как сообщал УНИАН, долгожданный мангровый парк с променадами Jubail Mangrove Park открылся в столице Объединенных Арабских Эмиратов.