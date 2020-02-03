Со 2 июня появится прямое авиасообщение между Загребом и Киевом - посол

Полеты будет осуществлять украинский авиаперевозчик Windrose.

Новоназначенный посол Украины в Хорватии Василий Кирилич заявляет, что в этом году со 2 июня появится прямое авиасообщение между Загребом и Киевом

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Об этом Кирилич сообщил в Twitter.

"Хорватию и Украину тесно связывает прошлое и настоящее. Эту связь укрепит прямое авиасообщение из Киева в Загреб уже со 2 июня", - написал Кирилич.

Также посол разместил фотографию самолета украинского авиаперевозчика Windrose, который будет осуществлять полеты в Загреб.

Хорватію й Україну тісно пов'язують минуле і сучасне. Цю сув‘язь зміцнить пряме авіасполучення з Києва до Загреба вже з 2 червня #windroseairlinespic.twitter.com/0nTlRObyXb — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) February 3, 2020

Как сообщал УНИАН, Украинская авиакомпания SkyUp Airlines планирует в 2020 году запустить из Киева и регионов более 30 новых направлений, а также предусмотреть возможность онлайн-регистрации.