На 1000 часов приходится 25 травм: эксперт рассказала, как защититься во время отдыха на горнолыжном курорте

Активный зимний отдых вместе со своими преимуществами имеет главный недостаток – высокую степень травматизма.

Чаще всего люди во время зимнего отдыха получают травмы конечностей, особенно коленей и голеней. Мужчины обычно травмируются сильнее: осколочные переломы костей, часто со смещением, разрыв связок коленного сустава. Травмы женщин по статистике легче: вывихи, ушибы мягких тканей, повреждение связок.

Об этом рассказал руководитель отдела урегулирования убытков путешествующих страховой компании ИНГО Украина Мирослава Аврамишин.

По ее словам, частые травмы колен и вывихи лыжников объясняются тем, что лыжи вовремя не отцепляются. Правильно подобранное крепление с лыжным ботинком в соответствии с весом тела поможет снизить риск травмирования. Характер травм сноубордистов немного другой. Ноги сноубордиста фиксируются вместе, и когда человек падает, не может занять удобную позицию, а падает вперед или назад. Падение вперед приводит к травме плеч и кистей рук. Назад - нагружает позвоночник, пояснила эксперт.

Читайте такжеЗимний сезон 2020: топ лучших горнолыжных курортов Европы и Украины для отдыха (видео)

Статистика страховых компаний свидетельствует, что на 1000 часов активного лыжного отдыха случается от 3-х до 5-ти случаев травмирования. Однако преимущественно человек катается на лыжах раз или два в год во время зимних каникул и обычно не проходит дополнительной физической подготовки. Поэтому риск травмирования возрастает в 3-5 раз. То есть, на 1000 часов приходится 25 травм.

Отмечается, что для уменьшения травмирования перед поездкой стоит подготовиться физически. Существует немало пакетов упражнений для лыжников, которые нужно делать за несколько недель. Во-первых, это позволит избежать ощущения боли в мышцах после первого катания, а во-вторых, уменьшит риск травм в 10 раз. Тем, кто ездит раз в год, можно посоветовать взять несколько лыжных часов с инструктором.

Отдыхающим советуют перед тем, как отправиться на склон, вместе со стандартными физическими упражнениями, потренироваться в падениях. И сноубордисты, и лыжники должны уметь падать таким образом, чтобы не перегружать позвоночник, но не выворачивать ноги. Тот, кто умеет падать, может избежать серьезных травм или хотя бы минимизировать их, отмечает Аврамишин.

Эксперт также советует ответственно относиться к страхованию. Ведь не каждый туристический полис имеет покрытие рисков активного отдыха. В некоторых случаях полис может содержать дополнительные сублимиты и исключения. Особую актуальность эта проблема приобретает, если украинец «навострили лыжи» на зарубежные курорты, отмечает эксперт.

«Дороже всего обходятся медицинские услуги лыжникам в Австрии, Швейцарии и Франции, - говорит Мирослава Аврамишин. - «Поэтому для того, чтобы страховка полностью покрыла стоимость лечения, страховой полис в эти страны лучше оформлять с увеличенной страховой суммой».

Она отмечает, что, учитывая большое количество таких специфических травматических случаев, страховая компания «ИНГО Украина» разработала специальный полис «Активная зима. Профи», по которому покрываются не только обычные заболевания и травмы, но и расходы на средства медицинского назначения в пределах 8000 евро. Это нужно, если травма серьезная и для помощи пострадавшему нужно использовать искусственные связи, болты, фиксаторы, ортезы и тому подобное. Отмечается, что это довольно дорогие материалы, которые обычно не входят в покрытие стандартных страховок. Также полис INGO защитит личный или арендованный спортивный инвентарь во время путешествия. То есть, страховая компания компенсирует его повреждение или утрату в пределах 500 евро.