Как в Киеве устанавливают елку и новогодний городок (фоторепортаж)
17:45, 04 декабря 2019Новости туризма
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На Софийской площади начался монтаж дерева и сцены.
В Киеве на Софийской площади устанавливают главную елку страны. Несколько сотен небольших сосен собирают воедино на каркасе.
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Фотокорреспондент УНИАН заснял, как монтируют новогодний городок в центре столицы и главное украшение площади - елку. Откроют новогоднюю красавицу традиционно в День святого Николая 19 декабря.
Ранее сообщалось, что на Софийской площади в этом году будет классическое европейское Рождество в немецком стиле. Уже 14 декабря на площади появятся четыре сказочные локации. Их разделят на "королевства".
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