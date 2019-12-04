Как в Киеве устанавливают елку и новогодний городок (фоторепортаж)

На Софийской площади начался монтаж дерева и сцены.

В Киеве на Софийской площади устанавливают главную елку страны. Несколько сотен небольших сосен собирают воедино на каркасе.

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Фотокорреспондент УНИАН заснял, как монтируют новогодний городок в центре столицы и главное украшение площади - елку. Откроют новогоднюю красавицу традиционно в День святого Николая 19 декабря.

Ранее сообщалось, что на Софийской площади в этом году будет классическое европейское Рождество в немецком стиле. Уже 14 декабря на площади появятся четыре сказочные локации. Их разделят на "королевства".